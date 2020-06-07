Нур-Султан, , 09:49 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 12 694, сообщили 7 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате — 2850, Нур-Султане — 2454, Атырауской области — 1202, Карагандинской области — 1129 и Чимкенте — 942. Выздоровели 7135 человек, скончались 53 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Атинской области Казахстана планируют ужесточить карантинные ограничения из-за роста числа выявленных случаев заражения. Между городами и районами снова установят блокпосты.

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