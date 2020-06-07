Москва, , 10:24 — REGNUM Новый проект российского Минздрава по изменению правил обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств более четко прописывает данные правила. Такое мнение 7 июня высказал партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто, его слова приводит RT.

По словам эксперта, новый вариант приказа Минздрава не вызывает такого отторжения, как предыдущий.

При этом он уточнил, что и до этой редакции правил специалист из медицинской комиссии мог направить водителя на дополнительное обследование в случае, если он подозревал, что человек явным образом употребляет алкоголь в больших количествах.

«Сейчас это прописано чуть более четко и, соответственно, не коснется большей части водителей», — заключил Моржаретто.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 6 июня стало известно, что Министерство здравоохранения РФ подготовило проект изменений, согласно которым правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей и кандидатов в водители в России могут быть изменены.