Анкара, 7 июня 2020, 10:23 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой обвинил правительство Египта в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом 7 июня сообщает Anadolu Ajansi.
«Многолетняя военная поддержка Египта путчиста Хафтара является явным нарушением резолюций СБ ООН», — отметил Аксой в комментарии агентство.
Турецкий дипломат имел ввиду командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, сражающегося с Правительством национального согласия (ПНС), расположенным в Триполи.
Напомним, противостояние между ПНС и ЛНА особенно обострилось в апреле 2019 года, когда Хафтар объявил о решающем наступлении на Триполи. Власти Турции оказывают поддержку ПНС, в то время как Египет поддерживает ЛНА.