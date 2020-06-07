Пекин, , 09:41 — REGNUM Низкий уровень эпидемической угрозы объявлен во всех регионах Китая. Об этом 7 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Последними уровень эпидемической угрозы общественному здравоохранению в связи с распространением коронавируса нового типа изменили со среднего на низкий власти северо-восточной китайской провинции Цзилинь. В районе Фэньмань города Цзилинь уровень эпидугрозы был понижен с высокого на низкий, а в районах Чанъи и Чуаньин он изменён со среднего на низкий.

Таким образом, на территории Китая не осталось ни одного региона с высоким либо средним уровнем угрозы. За прошедшие сутки на территории страны было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Из них пять случаев являются ввозными, шестой был выявлен у приехавшего из провинции Хубэй.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай направил 29 групп медицинских экспертов в 27 стран мира и предложил помощь 150 странам и четырем международным организациям в борьбе с COVID-19.

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