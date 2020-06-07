Москва, , 09:40 — REGNUM МЧС России установит единые требования для всех российских пляжей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Обязательными требованиями к оборудованным пляжам станут наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, детальное обследование дна водолазами, а также четкое обозначение границы заплыва в местах купания.

При этом на пляже будет запрещено размещать пункты проката маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств.

При проверке пляжей будет оцениваться техническое состояние мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков в воду. Тщательно будет проверяться состояние детских купален.

Проект ведомственного приказа МЧС «Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации» уже прошел общественное обсуждение и направлен в федеральные органы власти для согласования.