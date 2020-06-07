Ташкент, , 10:21 — REGNUM Чартерный рейс авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел из Ташкента в Санкт-Петербург, куда он доставит 19 российских граждан, которые застряли в Узбекистане из-за пандемии коронавируса. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба посольства РФ в Узбекистане.

«Спецрейс Uzbekistan Airways вылетел 7 июня из Ташкента в Санкт-Петербург в 10.39 (8.39 мск)», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в пресс-службе уточнили, что на борту самолет помимо 19 граждан России находится ещё 14 граждан из других стран.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 16 мая российская и узбекская авиакомпании «Уральские авиалинии» и Uzbekistan Airways доставили из Узбекистана в Казань, Москву, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург свыше 500 российских граждан.