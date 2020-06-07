Ташкент, , 09:26 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 4181, сообщили 7 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные минздрава приводятся по состоянию на 10:00 (8:00 мск). Днем ранее в это время было обнаружено 4022 случая заражения. Таким образом, за минувшие сутки обнаружили 159 новых случаев инфекции.

Напомним, 6 июня в Узбекистане скончался 17-й пациент с коронавирусом. В результате заболевания умер 70-летний житель Ташкента. Общее число вылечившихся пациентов достигло 3268 человек.

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