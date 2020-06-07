Ташкент, , 09:19 — REGNUM Программу комплексного развития Яшнабадского района Ташкента планирует принять правительство Узбекистана. Соответствующий проект документа опубликован на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

В качестве приоритетных направлений развития Ташкента выбрано повышение уровня жизни населения путем обеспечения занятости женщин и молодежи. Кроме того, в районе планируется улучшить условия для ведения бизнеса.

Будут созданы новые производственные мощности, а также инженерные коммуникации и социальная инфраструктура. Планируется изменить архитектурный облик мест проживания населения.

Власти создадут адресный список инвестиционных проектов по развитию сфер промышленности и обслуживания.