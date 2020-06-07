Кострома, , 09:15 — REGNUM 11 медработников Буйской центральной районной больницы заразились коронавирусом от пациентов. Об этом со ссылкой на информацию главы администрации города Буя Игоря Ральникова сообщает ГТРК «Кострома».

Несколько дней назад в кардиологическое отделение медучреждения были доставлены пациенты «с сопутствующим алкогольным синдромом». Количество госпитализированных СМИ не уточняет.

После лечения по основному диагнозу у одного из лиц диагностировали наличие SARS-CoV2. В результате, заражёнными оказались 6 пациентов больницы и 11 медработников.

На данный момент инфицированные отправлены на домашнее лечение. В больнице провели дезинфекцию, на работу в кардиоотделение заступила новая бригада врачей. ЦРБ продолжает работу «в штатном режиме».