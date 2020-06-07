Кишинёв, , 09:24 — REGNUM Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии разработало законопроект, согласно которому родственникам умерших от COVID-19 сотрудников молдавской системы здравоохранения могут назначить пособия, сообщает 6 июня Publika.md.

Размер пособия будет рассчитываться согласно ежемесячному доходу сотрудников системы здравоохранения Молдавии, задекларированными за последний год работы, а выплаты предусмотрены в течение пяти лет.

Пособие будут получать супруги умерших или их дети, которым не исполнилось 23 года. Если у умерших их нет, выплаты будут получать родители умершего сотрудника.

Проект закона, разработанный Министерством здравоохранения Молдавии, вынесли на общественные обсуждения. Далее он должен быть одобрен правительством.

Напомним, согласно последним данным Министерства здравоохранения, в Молдавии SARS-CoV-2 выявили у 1734 сотрудников системы здравоохранения республики.

Ранее в Молдавии стало известно о смерти от COVID-19 водителя скорой помощи Василия Петруляка и врача-уролога Корнелиу Ротару. На данный момент в республике скончались 20 сотрудников системы здравоохранения.