Москва, , 09:17 — REGNUM Поток пассажиров на общественном транспорте Москвы в настоящее время уже составляет свыше 5 млн человек, а положительная динамика по SARS-CoV-2 в городе при этом сохраняется. Об этом 7 июня рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы видим, как постепенно набирает обороты движение людей на транспорте, сейчас это уже больше 5 миллионов», — заявил Собянин, добавив, что это не 8 и не 10 миллионов пассажиров.

При этом он отметил, что несмотря на то, что в столице России были открыты торговые центры и предприятия сферы услуг, положительная динамика по коронавирусной инфекции сохраняется.

«Меньше стало выявляемых пневмоний, меньше вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей», — также заявил мэр Москвы и подчеркнул, что данные тренды необходимо сохранить.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы на данный момент составляет 54%.