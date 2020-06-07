Пекин, , 08:50 — REGNUM Китай направил 29 групп медицинских экспертов в 27 стран мира и предложил помощь 150 странам и четырем международным организациям в борьбе с COVID-19, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Соответствующая информация была опубликована в белой книге, выпущенной Информационной канцелярией Госсовета КНР. Китай также два раза предоставил денежную помощь в размере $50 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорится в белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии».

Китай также помог ВОЗ в закупке персонального защитного оборудования и создании центром резервных поставок в Китае, а также помог Фонду солидарности по реагированию на COVID-19 в сборе средств на территории страны, говорится в документе.

Местные правительства, предприятия, неправительственные организации и частные лица Китая оказали материальную помощь более чем 150 странам и регионам мира, а также международным организациям через различные канали, сказано в книге.

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