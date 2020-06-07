Ташкент, 7 июня 2020, 08:45 — REGNUM В Ташкенте завершили первый этап строительства кольцевой линии метрополитена на участке Дустлик — Куйлюк, сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) города.
На участки протяженностью 11 км действует семь станций метрополитена. Средняя скорость движения вагонов составляет 60 километров в час. Общая стоимость строительства кольцевой линии метро протяженностью 55 км оценивается в $442 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, надземный участок метрополитена в Сергелийском районе Ташкента протяженностью 16 км планируют достроить в сентябре 2020 года.
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