Анкара, , 08:49 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла около 100 нелегальных мигрантов, потерпевших бедствие в Эгейском море. Об этом 7 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спасенные находились на борту нескольких резиновых лодок, когда с ними произошла беда — их судна перевернулись.

Спасенные беженцы были доставлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.