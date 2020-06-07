Алма-Ата, Казахстан, , 08:17 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Алма-Атинской области Казахстана Кайрат Баймухамбетовпланирует усилить карантинный режим, передает телеканал «Жетысу».

По его словам, общественный транспорт в области будет работать только в утренние и вечерние часы, а между городами и районами региона снова установят блокпосты. Кроме того, планируется закрыть отдельные объекты, в том числе торговые дома.

Движение общественного транспорта также ограничат — автобусы будут ходить только утром и вечером. Проведение массовых мероприятий останется под строгим запретом.

Отметим, по состоянию на 7 июня в Казахстане выявили 12 694 случая заражения коронавирусом, выздоровели 7135 человек, скончались 53 пациента.

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