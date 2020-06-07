Кишинёв, , 08:28 — REGNUM Молдавский депутат от партии «Платформа Достоинство и правда» Арина Спэтару заразилась коронавирусом. Об этом 6 июня Спэтару сообщила в видеозаписи, опубликованной на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам парламентария, заразиться коронавирусом она могла только две недели назад в парламенте, так как после этого она уехала домой в город Бельцы, где самоизолировалась по распоряжению спикера парламента Зинаиды Гречаной после того, как стало известно, что у депутата от Демократической партии Молдавии Евгения Никифорчука выявили SARS-CoV-2.

Спэтару также заявила, что когда 21 мая состоялось заседания парламента, Никифорчук знал, что заразился и мог об этом сообщить, чтоб отменили заседание.

«Но парламентское большинство решило, что важнее проголосовать за дату выборов президента, чем обезопасить нас. Я предполагаю, что заразилась тогда, потому что все остальное время я провела дома в изоляции», — цитирует депутата NewsMaker.md.

Все эти две недели, по словам Спэтару, она чувствовала себя хорошо и тест на SARS-CoV-2 не сдавала. Она ежедневно измеряла температуру и сообщала о своем состоянии семейному врачу. Но по истечении срока карантина, вечером 4 июня, депутат плохо себя почувствовала. Вечером 5 июня Спэтару сдала тест на коронавирус, а 6 июня узнала, что он положительный.

«Хорошо, что я заразилась, потому что теперь у меня будет возможность на личном опыте узнать, как у нас обстоят дела в системе здравоохранения», — добавила политик.

На данный момент депутат лечится дома, общаясь с врачом по телефону. Она также анонсировала, что ее семья пойдет сдавать тесты на SARS-CoV-2.

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Как сообщало ИА REGNUM, в молдавском парламенте с 22 мая объявлен карантин, так как коронавирусом заразился депутат от Демпартии Евгений Никифорчук.

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Отметим, ранее коронавирус подтвердили у восьми сотрудников Антикоррупционной прокуратуры, у шести сотрудников Генеральной прокуратуры, а также у сотрудника Высшей судебной палаты.

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