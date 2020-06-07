Бишкек, , 07:52 — REGNUM В Киргизии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 2000, сообщает республиканский штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«На 7 июня 2020 года по республике зарегистрировано 33 новых случая СOVID-19», — отметили в штабе.

Отмечается, что один из новых пациентов прибыл из-за границы. Также шестеро новых пациентов являются медработниками. Таким образом в Киргизии с начала пандемии было зафиксировано 2007 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 22 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, летний туристический сезон на озере Иссык-Куль в Киргизии полноценно начнется с 20 июня — 1 июля. До этого будет проводиться проверка курортных учреждений на соответствие необходимым санитарным требованиям.

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