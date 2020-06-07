Минск, , 07:53 — REGNUM После тяжелой и продолжительной болезни, осложненной коронавирусом, 6 июня в Белоруссии умер схиепископ Дятловский Петр, викарий Новогрудской епархии, сообщили 6 июня в пресс-службе Белорусской Православной Церкви.

Схиепископ Петр (Виктор Петрович Карпусюк) родился в Брестской области 5 января 1959 года. В 1982 году он окончил Московскую духовную семинарию, а в 1986 году — Московскую духовную академию.

С 24 июля 1992 года был епископом Туровским и Мозырским, а 24 декабря 2004 года был назначен управляющим Бобруйской епархией. 27 декабря 2005 года был освобожден от управления Бобруйской епархии.

С 11 апреля 2006 года был епископом Друцким, викарием Витебской епархии, а 26 декабря 2013 года был назначен епископом Сморгонским, викарием Новогрудской епархии.

25 декабря 2014 года в связи с образованием Лидской епархии епископу Петру предписано иметь титул «Дятловский» с сохранением должности викария Новогрудской епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от COVID-19 в Белоруссии скончались священник Минской епархии и монахиня женского монастыря, расположенного в Минске.

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Отметим, ранее глава Белорусской Православной Церкви митрополит Минский и Заславский Павел назвал преступлением против ближних и Бога несоблюдение санитарных норм и призывы игнорировать инструкции принятые в связи с пандемией коронавируса.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не приветствует в сложившейся эпидемиологической ситуации тех, кто «закрыл людям дорогу в храм».