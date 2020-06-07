Ухань, Китай, , 07:33 — REGNUM В китайской провинции Хубэй не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения, в регионе по-прежнему числится 154 бессимптомных случая инфицирования коронавирусом на текущий момент. Новых смертей, как и пациентов, находящихся на лечении в больницах провинции также нет.

Напомним, что за прошедшие сутки в Китае было выявлено 6 новых случаев COVID-19. Ранее провинция Хубэй считалась эпицентром эпидемии в Китае, однако теперь — это один из самых благополучных по эпидемиологической ситуации регионов страны.