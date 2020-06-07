Берлин, , 07:24 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 301 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории ФРГ достигло 183 979. Также за 6 июня в Германии от осложнений COVID-19 скончались 22 человека, увеличив тем самым число жертв до 8668.

Как сообщало ИА REGNUM, к 6 июня общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), превысило 6,6 млн. Наибольшее число зараженных по-прежнему выявлено в США и Бразилии.