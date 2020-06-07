Пекин, , 06:53 — REGNUM Трое пациентов с COVID-19 были выписаны из больниц Китая по выздоровлению за прошедшие сутки, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 70 человек остаются в больница страны с диагнозом COVID-19. Всего 78 332 человека было выписано из больниц страны по выздоровлению за все время эпидемии.

На текущий момент общее число заболевших опасной инфекцией в Китае достигло 83 036 за все время эпидемии, включая 4634 смертельных случая. За прошедшие сутки в Китае было выявлено еще шесть случаев заболевания, включая один локальный.