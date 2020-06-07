Пекин, , 06:42 — REGNUM Китай предоставил бесплатную медицинскую помощь пациентам с COVID-19, говорится в белой книге, выпущенной Информационной канцелярией Госсовета КНР, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Все пациенты с COVID-19 или пациенты с подозрением на это заболевание, получили субсидии от государства на оплату медицинских счетов, которые не покрываются базовой медицинской страховкой из фонда медицинской помощи, говорится в белой книге, получившей название «Борьба с COVID-19: Китай в действии».

По данным на 31 мая медицинские счета 58 тыс. пациентов с подтвержденной инфекцией, были покрыты базовой медицинской страховкой, а общая сумма расходов составила 1,35 млрд юаней (около $190 млн) или 23 тыс. юаней на человека.

Средняя стоимость лечение пациентов с COVID-19 в тяжелых случая превышает 150 тыс. юаней, а в некоторых, особо критических случаев обходится даже дороже 1 млн юаней. Все эти расходы были покрыты государством.