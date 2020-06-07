Наньнин, Китай, , 06:37 — REGNUM Власти Китая одобрили арест подозреваемого в ножевой атаке на школьников на юге страны, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Местная прокуратура Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая одобрила арест подозреваемого в ножевой атаке некоего гражданина по фамилии Ли. Он был официально взят под арест, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в прокуратуре уезда Цаньву.

Ли работал школьным охранником. Как сообщалось ранее, утром 4 июня он ни с того, ни с сего напал на детей, ранив в общей сложности 39 человек, из которых было 37 детей и двое взрослых.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай направил специальную группу для расследования ножевой атаки в школе