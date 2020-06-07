Пекин, , 06:30 — REGNUM Китай одобрил к выходу на рынок нового отечественного лекарства против рака, сообщили 6 июня в Национальной администрации медицинской продукции КНР.

Лекарство, известное как «Брукинса» (занубрутиниб) выпускается в форме капсул компанией BeiGene. Оно используется для лечения взрослых пациентов с мантийноклеточной лимфомой (МКЛ), которые уже получали год терапии, а также для взрослых пациентов с хроническим лимфоцитарным лейкозом (ХЛЛ) или лимфоцитарной лимфомой.

Препарат был одобрен в рамках процедуры приоритетного рассмотрения, а его разработчик должен продолжить клинические испытания препарата, сообщили в администрации. Одобрение препарата должно значительно улучшить борьбу с раком в Китае.