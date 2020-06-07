Пекин, , 06:23 — REGNUM За прошедшие сутки в Китае выявлено шесть новых подтвержденных случаев COVID-19, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, один оказался внутренним, он выявлен в провинции Хайнань. Остальные пять были подтверждены у прибывших в страну из-за рубежа. Соответственно, из них два случая приходятся на провинцию Шэньси и по одному на Тяньцзинь, Фуцзянь и Гуандун.

Смертей от опасной инфекции в Китае за сутки выявлено не было, однако, еще у двоих пациентов в Шанхае имеется подозрение на коронавирус, которое пока не подтверждено.