Пекин, , 06:19 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено пять новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число заболевших «импортным», то есть привнесенным из-за рубежа COVID-19 в Китае достигло 1776 за все время эпидемии. Из пяти два случая выявлены в провинции Шэньси по одному — в городе центрального подчинения Тяньцзине, а также провинциях Фуцзянь и Гуандун.

Еще у двоих человек в Шанхае, прибывших в город из-за рубежа, имеется подозрение на заболевание. Из общего числа «импортных» пациентов в Китае, 1710 человек благополучно покинули больницы по выздоровлению, еще 66 человек остаются на лечении. Смертей нет.