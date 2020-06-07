Куньмин, Китай, , 06:15 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила подозреваемого с 9,52 тонны незаконно перевозимого табака дымовой сушки в рамках дело о контрабанде, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

После того, как была получена наводка о том, что некто планируется контрабанду партии нелегально закупленного табака дымной сушки в Мьянме, полиция города Тэнчун в провинции собрала специальную рабочую группу для проведения расследования.

Уже 4 мая полиция задержала грузовик подозреваемого на границе Китая и Мьянмы в городке Хоуцяо с 9,52 тоннами контрабандного табака дымной слушки на борту. Вез контрабанду подозреваемый по фамилии Ли. Он также был задержан на месте. Расследование продолжается.

Отметим, что частная торговля и транспортировка табака без специального на то разрешения и сертификатов строго настрого запрещены в Китае.