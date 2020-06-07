Куньмин, Китай, , 05:58 — REGNUM Полиция изъяла 54,25 кг метамфетамина в рамках недавнего дела о торговле наркотиками в пограничной провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Полиция уезда Симэн города Пуэр начала расследование по данному делу после того, как вышла на банду, члены которой работают как внутри, так и за пределами Китая. Они занимались контрабандным ввозом наркотиков в Китае, сообщили в бюро общественной безопасности Пуэра. Как стало известно, 28 мая полиция задержала подозреваемых в уезде и изъяла у них 54,25 кг метамфетамина в 80 упаковках. Дальнейшее расследование продолжается.

Напомним, что провинция Юньнань является передовой линией Китая в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поскольку граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.