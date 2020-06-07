Пекин, , 05:15 — REGNUM Число сертифицированных специалистов в области традиционной китайской медицины в Китае выросло на 7,2% в 2019 году, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в 2019 году насчитывалось 767 тыс. профессионалов в области традиционной китайской медицины (ТКМ). Из них 625 тыс. являлись сертифицированными практикующие врачами и 127 тыс. фармацевтами, говорится в ежегодном коммюнике по развитию здравоохранения в Китае, выпущенном комиссией.

Общее число учреждений ТКМ в Китае выросло на 5071 до 65 809 в 2019 году, а эти клиники предоставляют 1,33 млн больничных коек. Напомним, что согласно этому же коммюнике, средняя ожидаемая продолжительности жизни в Китае выросла до 77,3 года.