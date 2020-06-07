Панама, , 05:11 — REGNUM Правительство Панамы заявило о возобновлении запрета на перемещения граждан в связи с ростом зараженных коронавирусом нового типа, сообщает Reuters.

«У Панамы еще есть шанс выиграть битву против COVID-19, потому что система здравоохранения пока не рухнула, однако если тенденции этой недели продолжатся, то ее ресурсы могут исчерпаться», — заявила глава панамского минздрава Надя Порселл.

Отмечается, что ограничения затронут провинции страны и саму столицу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Панаме начали постепенную отмену карантинных ограничений. Однако за прошедшую с того момента неделю был зафиксирован резкий рост зараженных коронавирусом нового типа. В частности, за 6 июня в стране выявили 541 новый случай инфицирования.

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