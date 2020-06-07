Пекин, , 05:06 — REGNUM Средняя ожидаемая продолжительность жизни граждан Китая выросла с 77 лет в 2018 году до 77,3 года в 2019 году, сообщили 6 июня в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

В Китае наблюдается падение материнской смертности. Он снизился с 18,3 на 100 тыс. рожениц в 2018 году до 17,8 на 100 тыс. в 2019 году, сообщили в комиссии в рамках ежегодного коммюнике по развитию здравоохранения в Китае. Детская смертность сократилась с 6,1 на 1000 новорожденных в 2018 году до 5,6 на 1000 в 2019 году.

Согласно коммюнике, все больше медицинских услуг становятся доступными для жителей по всей страны. На конец 2019 года общее количество учреждений здравоохранения в стране достигло 1,01 млн, которые совокупно предоставляют 8,8 млн коек для пациентов.

Относительно 2018 года, в прошлом году было на 1345 госпиталей больше и на 10 751 поликлинику больше. Количество кое на 1000 человек выросло с 6,03 в 2018 году до 6,3 в 2019 году. На конец 2019 года количество медицинских профессионалов в Китае насчитывалось 13 млн человек, что на 5,1% больше в годовом исчислении.