Наньчан, Китай, , 04:55 — REGNUM Провинция Цзянси на востоке Китая активизировала в 8:00 по местному времени 6 июня низший, IV уровень экстренного реагирования в связи с ливнями, обрушившимися на регион, сообщает агентство Синьхуа.

Начиная со 2 июня в провинции не унимаются проливные дожди, от которых пострадали уже более 440 тыс. человек. Ливни нанесли прямой экономический ущерб в размере 400 млн юаней (около $56,49 млн). Провинция выделила одеяла, палатки и прочие материалы для оказания помощи пострадавшим жителям региона.

В провинциальном метеорологическом департаменте прогнозируют мощные ливни, которые продлятся до 7 июня. Особенно сильные ливни ожидаются на юге региона. Власти провинции требуют от соответствующих департаментов выпускать раннее информационное предупреждение для местных жителей на своевременной основе, дабы дать вовремя реагировать на разгул стихии и защитить жизни людей.