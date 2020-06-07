Сеул, , 04:53 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 57 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев в стране достигло 11 776. Число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее осталось на прежнем уровне — 273 человека. Также с начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции вылечились 10 552 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Южной Корее выявили 51 случай заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что новые небольшие очаги заболевания были выявлены в Инчхеоне. По предварительной версии, возникновение вспышки заболевания связано с религиозными собраниями.

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