Кингстон, , 04:45 — REGNUM На Ямайке прошли демонстрации в поддержку протестующих в США против полицейского произвола и расовой дискриминации, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что акция прошла у посольства США в Кингстоне. В ней приняли участие несколько сотен человек. Демонстранты выражали свое неприятие расовой дискриминации в США и требовали правосудия в отношении убийц Джорджа Флойда. Отмечается, что акция носила мирный характер, беспорядков не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичная акция прошла в столице Японии Токио. В ней также приняли участие около 500 человек различных национальностей. Митинг носил мирный характер.

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