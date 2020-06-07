Пекин, , 04:42 — REGNUM Студентам выпускных курсов вузов Пекина позволено вернуться постепенно в свои кампусы, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Более 20 университетов китайской столицы, включая Пекинский университет, Пекинский технологический университет, Пекинский университет химических технологий и прочие, как ожидается, приняли 4800 студентов впускных курсов 6 июня.

Данный шаг осуществляется после постепенного возобновления обучения в начальных и средних школах с 1 июня текущего года после жесткого карантина в связи с эпидемией COVID-19.

Как сообщалось ранее, Пекин с 5 июня снизил уровень эпидемиологического реагирования в связи с эпидемией нового коронавируса в стране со второго до третьего. Пекинский университет сообщил, что около 7000 студентов выпускных курсов вернутся в кампусы на добровольной основе в рамках четырех волн.