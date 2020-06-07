Пекин, , 04:36 — REGNUM В общей сложности 6822 студента из центральных и западных сельских районов Китая поступили на бесплатные пятилетние курсы обучения по программам бакалавриата в сфере медицины, сообщает 6 июня Министерство образования КНР.

Годовой план зачисления подпадает под финансируемую центральным правительством Китая программу подготовки специалистов в сфере здравоохранения для городских медицинских учреждений в центральных и западных районах Китая.

Студены могут поступить на большинство специальностей, включая клиническую медицину, традиционную китайскую медицину (ТКМ), традиционную монгольскую медицины (ТММ), традиционную тибетскую медицину (ТТМ) и традиционную этномедицину народности дай.