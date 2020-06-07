Пекин, , 04:29 — REGNUM В общей сложности 192 453 больных катарактой бедняков, проживающих в нищих районах Китая, получили бесплатное лечение в период с марта 2018 года по 31 мая 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Всего более 90 млн юаней (около $12,7 млн) субсидий было выдано больным катарактой пациентам, проживающим в бедных районах страны, сообщил заместитель главный Китайской волонтерской службы продвижения борьбы с бедностью Ли Шоушань.

Сейчас Китай планирует предоставить бесплатное лечение еще 100 тыс. пациентов в бедных районах по всем 22 регионам страны уровня провинции до конца 2020 года. ВА настоящее время число операций по удалению катаракты в Китае приблизилось к 3000 на миллион человек против 800 на миллион в 2000 году, что является серьезным шагом вперед, сообщил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Чжоу Чанцян.

Что еще более важно, пациенты с катарактой в Китай могут получить своевременное лечение, отметил глава национальной технической руководящей группы по профилактике слепоты Ван Нинли. По его оценкам, более 70% пациентов с катарактой в Китае получают своевременное лечение.