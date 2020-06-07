Пекин, , 04:22 — REGNUM Китайские власти запустили полугодовую кампанию по борьбе с нелегальными платформами трансляции потокового видео, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Киберпространственная администрация Китая, Национальная канцелярия по борьбе с порнографией и нелегальными публикациями и еще шесть прочих департаментов совместно запустили кампанию по стандартизации данной сферы.

Всего 44 незаконных платформы, которые распространяли неприличный и вульгарный контент, уже получили наказание от официальных предупреждения до их закрытия. Несколько других платформ потокового видео с вульгарным контентом получили административные наказания.