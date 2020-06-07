Пекин, , 04:17 — REGNUM Китай повысил уровень защиты панголин до высшего в связи с тем, что это животное находится под большой угрозой в дикой природе, сообщили 5 июня в Национальной администрации лесного хозяйства и пастбищ КНР.

Это значит, что китайские панголины, которые естественным образом распространены в Китае, малазийские панголины, а также индийские панголины, которые некогда были завезены в Китае, будут находится под жесткой государственной защиты. В стране имеется два уровня государственной защиты дикой жизни в соответствии законом о защите диких животных.

Китайские панголины некогда были широко распространены в 17 провинциях страны в южных районах реки Янцзы, однако теперь их можно встретить лишь в 11 провинциях, если верить первому национальному исследованию наземной живой природы, выпущенном в 2003 году.

Из-за чрезмерной на них охоты, ареал обитания панголин в Китае сжался, а их популяция снизилась до почти 64 тыс. особей, говорится в исследовании. Китай выпустил запрет на охоту на панголин в 2007 году. Кроме того, приостановлены все виды коммерческого импорта панголин и изделий из них с 2018 года.