Тюмень, , 04:07 — REGNUM В Тюменской области противоэпидемиологические мероприятия в связи с пандемией коронавируса не стали преградой для свадеб. В течение мая 2020 года в регионе было выдано 63 свидетельства о заключении брака, сообщает «Вслух.ру» по данным областного управления ЗАГС.

В апреле в Тюменской области было заключено 192 брачных союза.

Напомним, заключение и расторжение браков в регионе было приостановлено с 1 апреля 2020 года. В органах ЗАГС «расписывали» пары в исключительных случаях. Государственная регистрация молодожёнов возобновилась в Тюменской области с 1 июня с одним ограничением — без гостей.