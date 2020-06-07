Токио, , 02:59 — REGNUM В японской столице Токио прошла протестная акция против расовой дискриминации в США, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что демонстрация прошла у станции Шибуя, в ней приняли участие около 500 человек. Протестующие держали плакаты с англоязычными лозунгами. По данным агентства, акция проходила мирно, столкновений с полицией не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Австралии тысячи демонстрантов приняли участие в протестной акции против полицейского произвола и расизма. Акция проходила в Сиднее на площади перед городской ратушей.

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