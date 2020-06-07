Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Полицейским американского города Денвера, административной столице штата Колорадо, временно запрещено использовать против митингующих резиновые пули, слезоточивый газ и другие средства. Соответствующее распоряжение было отдано после коллективного иска протестующих к городским властям и департаменту полиции, сообщает 6 июня CBS News.

Согласно постановлению федерального судьи, полицейским запрещено направлять химическое оружие или снаряды (резиновые пули или шумовые гранаты) в толпу иначе, как в ответ на акты насилия или уничтожение имущества. Но и в этих случаях применение спецсредств должно быть одобрено начальством.

Использовать перцовые баллончики или иные химреагенты можно только после того, как протестующим будет предоставлено время для исполнения приказов полицейского. Сотрудники полиции также обязаны вести постоянную съемку с закрепленной на теле камеры.

«Демонстранты в Денвере теперь более защищены от жестокости полиции, чем где-либо еще в стране», — прокомментировал решение судьи адвокат группы истцов Майло Шваб.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты охватили США после смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе, штат Миннесота. Джордж Флойд было задушен полицейским при задержании. В знак солидарности массовые акции прошли в Европе и Австралии.