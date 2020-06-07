Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Американский предприниматель и гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает бессмысленным уголовное наказание за распространение и продажу марихуаны. Соответствующий комментарий он опубликовал в Twitter.

Маск заявил подписчикам, что во время пандемии продажа марихуаны «превратилась из крупного уголовного преступления в основной бизнес». В связи с чем явной несправедливостью, с точки зрения американского предпринимателя, является то, что многие осужденные за распространение этого наркотика все еще находятся в тюрьмах.

«Не имеет смысла, не правильно», — заключил Маск.

Бизнесмен отметил также, что данное высказывание может доставить ему неприятности, но он чувствует, «что должен это сказать».

Напомним, в 2018 году глава SpaceX и Tesla закурил марихуану в прямом эфире.

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