Париж, , 01:30 — REGNUM Число жертв новой коронавирусной инфекции во Франции увеличилось за сутки еще на 31 человека и достигло 29 142 летальных случаев, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, суточный отчет включает в себя только данные по больницам. Случаи смерти зараженных COVID-19 в домах престарелых и медико-социальных учреждениях попадут в общую статистику только во вторник, 8 июня.

В настоящее время число инфицированных в клиниках Франции сократилось и составляет 12 479, среди них в реанимации — 1059 пациентов. За сутки было зафиксировано 579 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Напомним, с начала эпидемии во Франции выявлено 153 634 случая COVID-19, среди них 29 142 — летальных.