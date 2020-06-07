Аккра, , 00:51 — REGNUM В Гане за прошедшие сутки выявили 294 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает медицинская служба страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 9462. Также за 6 июня в Гане скончались два пациента с COVID-19. Общее число жертв болезней, вызванных коронавирусом нового типа, достигло 44 человек.

Ранее правительство Ганы объявило о частичном ослаблении карантинных мер. В частности, смягчены ограничения на религиозные собрания.