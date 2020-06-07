Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 12:00 — REGNUM На фронт в период с 1941 по 1945 гг. из Пензенской области ушли 312 тыс. человек, более 190 тыс. из них не вернулись домой. 257 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

Пензенская земля приняла почти 50 промышленных предприятий, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Орла, Курска, Калинина, Украины и Белоруссии. В регионе был построен оборонительный рубеж — по восточным берегам рек Суры, Узы, Няньги, Чардыма до границы с Саратовской областью.

Воинские соединения, сформированные в Пензенской области, сдерживали фашистов на Днепре, принимали участие в битве за Москву, Ржевско-Вяземской операции, Курской битве, Берлинской операции.

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