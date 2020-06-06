Париж, , 23:51 — REGNUM Французская компания Ubisoft объявила, что в следующем крупном обновлении игры Ghost Recon Breakpoint появятся члены команды, управляемые искуственным интеллектом. Об этом 6 июня сообщил портал DSOGaming.

Новый патч 2.1.0 выйдет в середине июля 2020 года. Он также исправит в игре некоторые ошибки и внесёт улучшения в режим PvP (игрок против игрока). Ожидается, что Ubisoft опубликует полный список изменений за неделю до выхода обновления.

Релиз тактического шутера Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint состоялся 26 июля 2019 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК. Действие игры разворачивается в открытом мире, на острове Ауроа Тихого океана.

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