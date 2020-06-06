Анкара, , 22:57 — REGNUM В Турции за сутки выявлено 878 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 21 человек. Об этом 6 июня сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, общее число выявленных инфицированных на территории страны возросло до 169 218 человек, с начала пандемии умерли 4669 пациентов.

Излечились и были выписаны из больниц за весь период 135 322 человека, 1922 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter написал, что существенная часть пациентов с коронавирусной инфекцией не проявляют никаких клинических симптомов.

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