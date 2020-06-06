Миннеаполис, США, , 22:36 — REGNUM Жители американского города Миннеаполис начали сбор подписей под петиций о переименовании улицы города в честь афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит сотрудником полиции во время задержания. Документ размещен 4 июня на сайте онлайн-платформы гражданских инициатив change.org.

«Мы просим город Миннеаполис переименовать проспект Чикаго в память и в честь о нашем скончавшемся брате Джордже Флойде», ― говорится в документе.

Горожане выступили с инициативой о переименовании той улицы, на которой полицейскими был убит Флойд. За два дня петицию подписали более 17 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, афроамериканец Джордж Флойд скончался перед продуктовым магазином на пересечении 38-й улицы и проспекта Чикаго, где был задержан за мелкое правонарушение. При задержании сотрудник полиции прижал шею Флойда коленом к земле, несмотря на его слова, что он не может дышать. В итоге мужчина скончался, видео с моментом задержания мгновенно распространилось по социальным сетям и вызвало протесты у местного населения, которые затем распространились на все Соединенные Штаты.

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