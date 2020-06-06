Варшава, , 22:09 — REGNUM Польский разработчик, известный в сети под ником Halk Hogan, опубликовал видео, в котором показано, какие изменения в игру «Ведьмак 3: Дикая охота» вносит новая версия его графической модификации (мода). Ролик был выложен 6 июня на его YouTube-канале.

Геймеры могут видеть, как изменится графика игры в случае, если на неё установить мод The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0. Дополнение можно скачать на сайте Nexus Mods, Halk Hogan предложил всем желающим поддержать его проект материально на платформе Patreon.

Halk Hogan анонсировал новую версию своей графической модификации к «Ведьмак 3» 25 мая 2020 года. Тогда он сообщил, что скриншоты были сделаны в игре, запущенной c 4K-разрешением, настройками графики Ultra и с максимальными настройками, которые можно выставить в интерфейсе мода.

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